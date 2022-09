Nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen musste die L540 am Samstag für drei Stunden voll gesperrt werden. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Gegen 12.10 Uhr war ein Transporter auf der Landstraße in Richtung Bellheim unterwegs und wollte kurz nach Zeiskam links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Hierbei schätzte der 41-Jährige Fahrzeugführer Abstand und Geschwindigkeit des Gegenverkehrs falsch ein. Ein in entgegenkommender Mercedes fuhr zunächst ungebremst in die Fahrzeugseite des Transporters und kollidierte im Anschluss frontal mit einem Ford, der hinter dem Transporter in Richtung Bellheim unterwegs war.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden die beiden anderen Fahrzeugführer vom Rettungsdienst erstversorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.