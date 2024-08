Am Donnerstag, 8. August, beginnen die Arbeiten zur Fahrbahnsanierung der Landesstraße 556 zwischen Hagenbach und Neuburg. Die L556 wird während der Arbeiten für den Verkehr voll gesperrt. Die Bauzeit für die Gesamtmaßnahme beträgt nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) aller Voraussicht nach zirka drei Monate, die Gesamtlänge beträgt rund drei Kilometer. Der Verkehr wird überörtlich über Hagenbach - Neulauterburg - Berg über die L540 umgeleitet. Die Bauarbeiten sind in drei Bauabschnitte unterteilt. Die Arbeiten beginnen nicht, wie angekündigt, mit dem 2. Bauabschnitt, sondern mit dem 3. Bauabschnitt. Die Zufahrt zu den Gewerbegebieten in Hagenbach ist nur von Hagenbach kommend möglich. Die Arbeiten in diesem Bauabschnitt werden aller Voraussicht nach etwa zwei Wochen andauern. Weitere Infos gibt es im Mobilitätsatlas des Landes unter dem Link: https://verkehr.rlp.de/#/?center=49.03607,8.25897&zoom=12

Die Baukosten belaufen sich dem LBM zufolge auf etwa eine Million Euro.