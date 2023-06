Ab August beginnt die Instandsetzung der Landesstraße L 540 von Berg in Richtung Neulauterburg. Es ist mit einer Bauzeit von fünf bis sechs Monaten in fünf Bauabschnitten zu rechnen, sagte Ortsbürgermeisterin Sabine Gerhart bei der Gemeinderatssitzung. Der Erste Beigeordnete Thomas Worst (SPD) erinnerte daran, dass beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) seit längerer Zeit ein Antrag auf Lkw-Sperrung für Neulauterburg aus Richtung Kandel und am Kreisel gestellt worden sei. Verbandsbürgermeisterin Iris Fleisch möchte sich beim LBM über den Sachstand kundig machen.