Aufgrund einer Sanierung des Knotenpunkts bei der Auffahrt Landesstraße 540/Bundesstraße 9 kommt es seit Donnerstag zu einer Einschränkung des Verkehrs, die bis Montag, 3. Mai, andauern wird. Das teilte am Freitagmorgen der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mit. Fahrten von dem Knotenpunkt in den Ortsbezirk Wörth sind demnach in diesem Zeitraum nicht möglich. Fahrten in der Gegenrichtung sind hingegen möglich. Leser hatten sich über die Sperrung gewundert und die RHEINPFALZ informiert.