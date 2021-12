Die Gemeinde Berg plant seit längerem das Baugebiet „Krönungsbusch“; bereits 2017 wurde ein erster Vorentwurf eingereicht, doch die Planung stockte immer wieder, wobei das Entwässerungskonzept im Tiefgestade die größte Hürde darstellte. Inzwischen hat man sich auf ein Wasser-Rückhaltesystem geeinigt, das als Zwischenspeicher einen neuen Kanal sowie das ehemalige Klärwerk vorsieht. Geplant sind circa 25 Bauplätze in offener Bauweise, die teilweise zum Lückenschluss in der unteren Ludwigstraße beitragen. Verschiedene Anregungen der Gemeinderäte wie barrierefreie Bushaltestellen, sowie das Verbot von Schottergärten und Einfriedungen mit Plastikzäunen wurden in den Entwurf aufgenommen. Damit wurde die Auslegung des Bebauungsplanes einstimmig beschlossen.