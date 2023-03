Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

B9, A65, Bahnlinien in alle Himmelsrichtungen, der Rhein: Die Stadt Wörth verdankt ihre Attraktivität ihrer Lage an einem Verkehrsknotenpunkt. Der wird von den Rheinbrücken markiert. Dazu gehören auch Straßen und Gleise, in deren Nähe Menschen wohnen. Bisher scheiterte der Lärmschutz an den Kosten: 19 Millionen Euro standen im Raum.

Zuschüsse für Lärmschutzwände gibt es für Wörth nicht, auch wenn die entsprechenden Grenzwerte überschritten sind. Denn Geld von Bund und Land gibt