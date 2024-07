Wegen Stemmarbeiten an der Fassade und der damit einhergehenden Lärmentwicklung ist das Rülzheimer Rathaus seit Montag bis Freitag, 19. Juli, geschlossen.

Da der Lärm ein konzentriertes Arbeiten unmöglich mache, sind die meisten Mitarbeiter während dieser Woche im Homeoffice. Bürger sollen Anfragen telefonisch oder per E-Mail stellen und persönliche Besuche im Rathaus soweit wie möglich auf die Zeit nach den Arbeiten verschieben. Die Kontaktdaten und Durchwahlen sind auf der Homepage (www.ruelzheim.de) sowie in der VG-Rülzheim-App zu finden. Für dringende Angelegenheiten stehen Mitarbeiter des Meldeamts sowie die Pforte im Rathaus der Ortsgemeinde in der Mittleren Ortsstraße 106 (Hof des Energiecenters) zur Verfügung. Sozialamt und Gewerbeamt sind in dieser Woche ausschließlich per Telefon oder E-Mail zu erreichen. Für Gewerbeangelegenheiten steht Nicki Cornet unter Telefon 07272 70021094 zur Verfügung.