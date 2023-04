Einen Tag bezahlen, vier Tage fahren: Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) macht den Kunden ein besonderes Osterangebot. Wer am Karfreitag, 7. April, eine Tageskarte kauft, kann das Ticket bis einschließlich Ostermontag, 10. April, nutzen. Auch am 8. bzw. 9. April gekaufte Tageskarten dieser Kategorie sind bis zum 10. April gültig. Beispielsweise kann man mit einer Tageskarte (Netz) für fünf Personen für 26,20 Euro an dem langen Wochenende im gesamten KVV-Netz auf Ostereiersuche gehen, Familie und Freunde besuchen oder die Region erkunden. Der Preis für eine Tageskarte (Netz) für eine Person liegt bei 11 Euro. Die für drei Waben gültige City-Tageskarte gibt es für 5,60 Euro. Bei den Tageskarten für Erwachsene kann jeder Erwachsene alle eigenen Kinder oder Enkelkinder unter 15 Jahren kostenlos mitnehmen. Für Kinder sind die Fahrpreise für die Tageskarten ermäßigt. Mehr Informationen zu den Tageskarten, www.kvv.de/tageskarte.