Wird der Kultursommer-Förderverein aufgelöst, wird sich das auch auf das Programm auswirken.

Der Germersheimer Kultursommer war viele Jahre ein Aushängeschild. Er bot für die verschiedensten Gäste ein buntes Programm. Für jeden Geschmack war in der Regel etwas dabei. Mit dabei die vielen Helfer vom Förderkreis der Musikschule und des Kuso-Fördervereins. Die sorgten von Beginn an für die Verköstigung. Später übernahm das der Kuso-Förderverein ganz. Doch eigentlich ist das gar nicht die Aufgabe des Fördervereins. Er wurde gegründet, um den Kultursommer finanziell zu unterstützen. Über den gemeinnützigen Verein konnten auch Spendenquittungen ausgestellt werden – Kleinspender konnten so die gebotene Kultur unterstützen. Fällt das Geld des Fördervereins für den Kultursommer weg – immerhin bis zu 10.000 Euro jährlich – wird sich das auch im Programm widerspiegeln. Hoffentlich findet sich ein neuer Vorstand.