Letztlich gut ausgegangen ist die Fahrt mit der S-Bahn für einen Zehnjährigen am Samstagvormittag. Er saß in einem Zug, der von Karlsruhe kommend nach Wörth und weiter nach Kandel fuhr, wo er vor der Weiterfahrt einen längeren Aufenthalt hatte. Das teilte ein Fahrgast der RHEINPFALZ mit. Es sei zu hören gewesen, dass ein zehnjähriger Junge vermisst wurde, von dem man annahm, dass er im Zug sitzt. Dort wurde er indes nicht entdeckt. Die Polizei in Wörth bestätigte am Sonntag den Vorfall. Demnach ist der Junge nicht an der vereinbarten Station ausgestiegen. Der Vater habe seinen Sohn vermisst, ihn daraufhin auf dem Handy angerufen und gebeten, in Wörth auszusteigen. Das tat der junge Mann, den die Polizei am Bahnhof in Empfang nahm. Der Vater ist nach Auskunft der Polizei mit dem nächsten Zug nachgekommen und hat seinen Sohn abgeholt.