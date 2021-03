Am Mittwochmorgen kontrollierten Polizisten einen E-Scooter-Fahrer in der Hauptstraße in Weingarten. Der Mann hatte den Roller erst vor einer Woche gekauft. Dabei habe er jedoch nicht bedacht, dass sein 45 Stundenkilomter schnelles Fahrzeug rechtlich wie ein Kleinkraftrad eingestuft ist. Laut Polizei benötigt er eine Fahrerlaubnis und das Fahrzeug muss versichert sein. Seine Fahrt war somit beendet und die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.