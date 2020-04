Pressesprecher Arnd Minne weist darauf hin, dass seit der schrittweisen Wiederaufnahme der Produktion seit dem 20. April Kurzarbeit in einzelnen Bereichen des Werkes auch im Mai noch genutzt werde. Auch im Zweischichtbetrieb der Lkw-Produktion sei gedrosseltes Arbeiten mit Kurzarbeit möglich. „Die konkrete Ausgestaltung der Kurzarbeit wird individuell am Standort gemeinsam mit dem Betriebsrat geregelt“, so Minne. Die Gespräche würden bereits geführt.