Am Freitag der letzten Woche kurz vor Mitternacht stahlen zwei männliche Täter in Jockgrim in der Unteren Buchstraße aus dem Foyer einer Bankfiliale unter anderem einen Stehtisch und trugen diesen weg. Das berichtet die Polizei jetzt. Hinweise an die Polizei Wörth, 07271 9221-0.