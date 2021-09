Ein Stunde lang waren am Freitagmorgen zwei der drei Spuren auf der B 10 Richtung Karlsruhe kurz vor der Anschlussstelle Maximiliansau gesperrt. Der Grund: Gegen 8.30 Uhr kollidierten bei einem Spurwechsel ein Lastwagen und PKW. Anschließend fuhr die 23-jährige Autofahrerin noch in die rechten Leitplanken, erst dort kam ihr Auto zum Stehen. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei.