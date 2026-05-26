Ein Vierteljahrhundert hat Kurt Starck Knittelsheim maßgeblich geprägt: Am Mittwoch feiert der ehemalige Ortsbürgermeister seinen 85. Geburtstag.

Starcks kommunalpolitische Karriere begann 1969 als Ratsmitglied. Fünf Jahre später wurde der Verwaltungsbeamte und CDU-Mann zum Ortsbürgermeister gewählt und von den Bürgern gleich viermal im Amt bestätigt. In seiner 25-jährigen Amtszeit wurden die Kanalisation, die Kläranlage und die Aussegnungshalle errichtet, Baugebiete erschlossen und das ehemalige Schulhaus zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut.

Für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit erhielt Starck, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der VR-Bank und Schriftführer beim Turn- und Sportverein war, die Freiherr-vom-Stein-Medaille. Und: Sein Heimatdorf verlieh ihm 2006 die Ehrenbürgerwürde, worauf er sehr stolz ist. Politisch interessiert ist der Jubilar, der seit 55 Jahren der CDU angehört, den Ortsverband mit ins Leben gerufen hat und mehr als 20 Jahre diesem vorstand, auch heute noch.

Seit 71 Jahren im Kirchenchor

„Ich habe Angst, dass die Koalition nicht durchhält“, gesteht er. „Merz gibt sich alle Mühe, sieht aber selbst ein, dass er manches besser machen könnte“, fügt Starck, der Bürokratie-Abbau für wichtig hält, an. Viel Spaß bereitet Starck das Singen: Seit 71 Jahren bereichert er mit seiner Stimme den katholischen Kirchenchor, dem er auch vier Jahre vorstand. Englische Titel sind nicht so sein Ding: „Da bin ich ruhig.“ Liturgische Gesänge und Messen mag er dagegen gerne: „Lateinisch wird so ausgesprochen, wie es auf dem Papier steht.“

Wieso er mit 14 Jahren zum Chor ging? „Man hat abends fortgedurft, was sonst nicht der Fall gewesen wäre.“ Am Herzen liegen Starck auch die Störche: Seit sich diese im Dorf niedergelassen haben, hat er bereits „über zehn Patenschaften für Jungstörche übernommen“.

Seit 1963 liest Starck, der gerne Urlaub im Allgäu und in Südtirol macht, täglich die RHEINPFALZ – wegen nachlassender Sehkraft schon seit längerer Zeit digital. Im Dorfleben ist der Jubilar, der als Polizei-Oberamtsrat in den Ruhestand ging sowie vier Kinder, neun Enkel und einen Urenkel hat, stets präsent: „Ich gehe überall hin.“ Mit seiner Familie, Verwandten, Freunden und Bekannten feiert Starck seinen Ehrentag zweimal – zu Hause und im Anglerheim in Neupotz.