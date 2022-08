Die Nachfrage nach einem Betreuungsplatz für Kinder unter zwei Jahren sowie für eine Betreuung in Randzeiten für Kinder von null bis 14 Jahren ist anhaltend hoch. Daher sucht das Jugendamt nach Menschen, die Interesse an der Kindertagespflege haben. Das Jugendamt bietet in Kooperation mit dem Haus der Familie (Evangelische Familienbildungsstätte in Landau) einen Qualifizierungskurs an. Er startet am Dienstag, 13. September. An zwei Abenden pro Woche werden in 210 Unterrichtsstunden soziale, pädagogische und rechtliche Kompetenzen vermittelt. Das Praktikum umfasst zusätzlich 40 Stunden. Info bei Katja von der Au, E-Mail k.vonderau@kreis-germersheim.de und Erika Wintergoller, E-Mail e.wintergoller@kreis-germersheim.de, Telefon 07274 53491.