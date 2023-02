In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte das Gelände des Schützenvereins in Schwegenheim betreten und mehrere Kupferrohre gestohlen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1200 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.