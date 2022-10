Bereits Ende September hatten es Kupferdiebe auf ein Einlassbauwerk des Entwässerungsverbands Obere Rheinniederung in Germersheim am Bornpfuhl abgesehen. Seit der letzten Septemberwoche liegt das Kupferdach zusammengerollt auf dem Bauwerk. Der Schaden dürfte „zwischen 10.000 und 15.000 Euro liegen“, sagt Wolfgang Reichelt, Betriebsleiter des Entwässerungsverbands. Die Dachrinnen und das Fallrohr seien von den Dieben mitgenommen worden. Das Dach selbst könne nicht mehr verwendet werden und habe nur noch Schrottwert. In Hagenbach wurde ein Pumpwerk des Entwässerungsverbands vor etwa zwei Jahren heimgesucht, dort entstand ein Schaden von 20.000 bis 25.000 Euro. Ebenso sei das Pumpwerk in Leimersheim Ziel der Diebe gewesen. Die Versicherung habe bereits mitgeteilt, dass sie keine Kupferdächer mehr versichern werde. Aus dem Grund werde es in Hagenbach und auch in Germersheim andere Lösungen geben. Nach Polizeiangaben erfolgte der Diebstahl an der August-Keiler-Straße, kurz vor der Einfahrt zum Mitfahrerparkplatz an der Haltestelle Germersheim Mitte/ Rhein zwischen dem 23. und 26. September. Hinweise an die Polizei unter Telefon 07274 9580.