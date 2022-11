Seit einigen Jahrzehnten gibt es in Wörth den Bürgerpark mit seinem Pavillon. Hier finden ab und an verschiedene Veranstaltungen statt. Zwischendurch wurden dessen Wände immer wieder das Ziel von Schmierereien, die dann entfernt werden mussten.

Seit Kurzem können die Spaziergänger und Besucher des Bürgerparks feststellen, dass sich hier etwas verändert hat: ein Kunstwerk ist entstanden, für das der Wörther Künstler Andreas Hella mit seinem Sprayer-Team gesorgt hat.

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt Hella, wie es dazu gekommen ist. Die Stadt wollte ursprünglich die Toilettenanlage unifarben streichen lassen. Er machte den Vorschlag, sie zu bemalen, und zwar mit Motiven, die „Park-verwandt“ sein sollten – was freudig begrüßt wurde. Da es zum vorgesehenen Zeitpunkt jedoch regnete, kam Hella auf die Idee, die Wände im Pavillon zu „bearbeiten“. Damit waren auch die städtischen Zuständigen einverstanden. Der Auftrag lautete lediglich, dass das Gemälde einen optischen Zusammenhang mit dem Parkgelände herstellen solle.

Friedensbild mit verschiedenen Nationalflaggen

Hella machte sich zusammen mit seinen drei Stammsprayern Alex Weber, Thomas Kempf und Linda Josefina ans Werk. „Zum Teil ist es Acryl mit dem Pinsel aufgetragen, aber das Meiste ist Graffiti mit Hilfe der Spraydose. Hauptsächlich sind es im Bezug zur unmittelbaren Umgebung grüne Pflanzen, die an Natur und Nachhaltigkeit erinnern“ , so Hella. Die noch weißen Flächen rechts und links sollen in absehbarer Zeit einbezogen werden, und zwar durch verbindende heraus- beziehungsweise hereinragende Grünelemente oder eventuell auch durch eine neuerliche Gesamtgestaltung.

Parallel dazu konnten Kinder mit ihren Eltern ein Friedensbild mit den verschiedenen Nationalflaggen ihrer Heimat auf Wellpappe anmalen, das am Martinstag fertiggestellt wurde. Hella möchte dies öffentlich aushängen und sucht noch einen geeigneten Ort dafür.