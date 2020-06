Das waren keine Kunstliebhaber: Zwischen Mittwoch, 10. Juni, und Freitag 12. Juni, beschädigten Unbekannte eine zirka 500 Kilogramm schwere Steinskulptur auf dem Mundoplatz in Minfeld. Die genaue Sachschadenshöhe an der Skulptur, die zu der Ausstellung „Kunst auf öffentlichen Flächen“ gehört, kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Bei dem beschädigten Kunstwerk „Fruchtbar“ handelt es sich um eine Leihgabe der freischaffenden Bildhauerin Uta Schade an die Ortsgemeinde Minfeld

Das Kunst-und Rosendorf Minfeld bietet seit über einem Jahrzehnt „Kunst auf öffentlichen Flächen“ an. Dabei werden vielfältige Werke aus dem Bereich der plastischen Kunst auf öffentlichen Flächen der Gemeinde präsentiert.