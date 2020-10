Der TB Jahn bekommt einen neuen Kunstrasenplatz. Die Arbeiten sollen in zwei Wochen losgehen und bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, sagt Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner. Der Kunstrasen wird den Platz des Hartplatzes einnehmen, der nach 30-jähriger Nutzung kaum noch bespielbar sei. „Der Bau eines modernen Kunstrasens wird etwas teurer als die Sanierung des Hartplatzes, ist dafür aber zukunftssicherer“, so Lechner. Dorf und Verein teilen sich die Kosten in Höhe von 500.000 Euro. Der Anteil des Jahns wird mit 112.000 Euro vom Land gefördert. Die letzte Hürde nahm das Projekt in der Gemeinderatssitzung am Montag. Mit vier Gegenstimmen nahm der Rat einen Antrag des Sportvereins an, wonach die Gemeinde die Ausfallbürgschaft für den Zuschuss übernehmen solle. Das ist notwendig, weil die Förderung des Landes für 20 Jahre zweckgebunden bleibt. Das heißt: Sollte sich das Dorf als Eigentümer etwa dazu entscheiden, auf der Fläche des Kunstrasens einen Supermarkt zu bauen, müsste die Förderung zurückgezahlt werden. Von Seiten des Vereins und von der Gemeinde sei aber nur die zweckgebundene Nutzung vorgesehen, betont Lechner.