Der Künstler Thomas Brenner führt die Bilder von ihm fotografierter Menschen, die Gesicht für die Demokratie zeigen wollen, zu einem Plakat zusammen. Einen Fototermin gibt es noch.

„Mit meinem Porträt habe ich mich als ’Demokratie-Verteidiger’ bekannt. Ich bin schon sehr gespannt auf das Plakat, das der Künstler Thomas Brenner daraus kreieren wird. Und ich hoffe sehr, dass sich für die Folgeaktion am 15. Oktober im Foyer der Germersheimer Universität erneut viele Menschen mit ihrem Gesicht zu Demokratie und Vielfalt bekennen.“ Mit diesen Worten wirbt Landrat Fritz Brechtel für eine Teilnahme an der Kunstaktion „Demokratie-Akzeptanz-Vielfalt“ in Germersheim. Zu Beginn dieser Woche hat er sich in Kandel für das Projekt ablichten lassen.

Einige Dutzend Menschen waren dem Aufruf der Kreisverwaltung gefolgt und haben sich nach Mitteilung der Behörde in Kandel mit ihrem Gesicht zur Demokratie bekannt. Der Künstler Thomas Brenner zieht mit dieser Plakatkampagne seit einigen Monaten durch das Land, um für den Erhalt und die Stärkung der Demokratie Menschen zu gewinnen. Nachdem auch in Kandel Porträtfotos angefertigt wurden, konnten sich die Teilnehmenden einen Demokratie-Begriff, wie beispielsweise Demokratie-Freund, -Verfechter oder -Liebhaberin aussuchen. Im Laufe der Woche werden die Fotos zum Aktionsplakat verarbeitet und dann unter www.demokratie-akzeptanz-vielfalt.de sowie an ausgewählten Plätzen oder Gebäuden veröffentlicht.

Wer sich ebenfalls mit einem Porträt zur Demokratie bekennen und am Kunstprojekt beteiligen will, kann dies am Dienstag, 15. Oktober, zwischen 8 und 18 Uhrtun. Dann wird Brenner sein mobiles Fotostudio in der Germersheimer Uni (An der Hochschule) aufbauen. Die Teilnahme an der von der Sparkassenstiftung der Sparkasse Südpfalz unterstützten Aktion ist kostenlos.