Ein Paar hat die Stadt hinter sich gelassen und in Rülzheim nicht nur ein neues Zuhause gefunden, sondern auch eine kreative Marke aufgebaut.

Merle Pinner ist Lerntherapeutin, ihr Mann Tobias Ingenieur. Zusammen sind die beiden Zartwolf. Unter diesem Label stellt das Paar Kunst und Accessoires her. Dabei malt auch der Zufall mit.

Kronkorken-Magnete. Foto: Natascha Ruske Farben, Linien, Formen: Merle Pinner arbeitet aus der Spontanität, aus dem Impuls heraus. Foto: Natascha Ruske Wie ein Fadenfritz entsteht: Ein Bindfaden mit Tinte wird auf ein Papier gelegt. ... Foto: Natascha Ruske ... ein zweites Blatt kommt obendrauf und der Faden wird herausgezogen. Foto: Natascha Ruske Der Tintenkoffer. Foto: Natascha Ruske Merle Pinner arbeitet an einer Serie aus 100 Frauenfiguren. Foto: Natascha Ruske Die Zartwolf-Pinnwand. Foto: Natascha Ruske Der „Anafrosch“ begleitet die Aussteller auf jeden Markt und ist schon fast ein Erkennungszeichen. Foto: Natascha Ruske Merle Pinner malt auch auf Leinwand. Foto: Natascha Ruske Auf dem Anneresl-Markt in Rheinzabern. Foto: Natascha Ruske Schmuckschatulle. Die Motive der Ringe sind hinter Glas. Foto: Natascha Ruske Foto 1 von 11

Vor zwei Jahren sind sie aus Karlsruhe nach Rülzheim umgezogen. Ein kleiner Ort, ein großes Haus – das „Leben auf dem Land“ habe sie gereizt, erzählen Merle und Tobias Pinner. Ihre Wohnung ist farbenfroh: Mini-Zeichnungen kleben an der Treppe, ein großer pinkfarbener „Ananas-Frosch“, ein Fantasiemischwesen, hängt an der Wand in der offenen Küche. Auch die Katzen Pinsel und Cameo fühlen sich hier wohl und streifen gemütlich durchs Haus.

Hundert Frauen

Tiere gehören zu den Lieblingsmotiven von Merle Pinner. Sie ist diejenige, die Bilder mit der Hand zeichnet und gestaltet. Ihr Ehemann ist eher der „Produktentwickler“ und bearbeitet die Vorlagen digital. Im Druck verkleinert entstehen damit am Ende Ringe, Anhänger oder Kronkorken-Magnete, die die Pinners „Kunststückchen“ nennen und die sie auf Märkten in der Region unters Volk bringen.

„Kunst ist eine Welt, in die ich abtauchen kann“, sagt Merle Pinner. In ihrem Atelier mit Blick in den Garten experimentiert sie mit Farben, Formen und Formaten. Dabei entstehen nicht nur bunte Motive für die Sieb- und Digitaldrucke und Accessoires, sondern auch filigrane Tinte- und Tuschezeichnungen oder kleine Acryl-Leinwände, Unikate. Zuletzt arbeitete die 35-Jährige an einer Serie aus hundert Frauen-Darstellungen, die sie im Frühjahr ausstellen möchte.

Bunte Fadenfritze

Das Gegensätzliche, das Zufällige und Unvollendete spielt eine wichtige Rolle in den Zartwolf-Arbeiten. Besonders anschaulich wird das in den Fadenfritzen: Ein mit Tinte getränkter Bindfaden „malt“ zufällige Muster und Kleckse zwischen zwei Papieren, die Merle Pinner weiterzeichnet, ihnen Gestalt gibt und daraus figürliche Motive entwickelt. Der spontane Impuls entscheidet: „Das, was ich als Erstes darin sehe, krieg’ ich nicht mehr aus dem Kopf heraus“, sagt sie. Ein Pferd, ein Gesicht oder ein geflügeltes Monster beispielsweise.

„Wir lieben Wortspiele“, erzählt ihr Ehemann. Auch Zartwolf ist ein solches. Es soll die Spannung zwischen feinen Linien und dem kraftvollen Duktus, der Expressivität in den Arbeiten des Paares ausdrücken. Als sie die Idee für die Marke hatten, lebten die beiden noch in Karlsruhe. Tobias Pinner (40) hat dort Maschinenbau studiert und arbeitet seit neun Jahren als Ingenieur bei einem Rülzheimer Unternehmen. Merle ist im Südschwarzwald aufgewachsen, Malen war schon immer ihr Ding. Nach ihrem Germanistik- und Philosophie-Studium hat sie unter anderem in der Schulkindbetreuung gearbeitet, sich zur Lern-, Kunst- und Kreativtherapeutin weitergebildet und arbeitet nun in Speyer.

Eine Identitätssuche

Manchmal malen und zeichnen die beiden stundenlang gemeinsam, zuhause oder im Urlaub, auch mal auf derselben Leinwand. Bei ihrer Hochzeit haben sie 2022 zum ersten Mal die Zartwolf-Arbeiten einem Publikum, ihren Gästen, gezeigt. Ein Jahr später gingen sie mit ihren „Kunststückchen“ auf den ersten Markt. Seitdem kommen immer neue Ideen und neue Techniken dazu. Neben dem Tintenkoffer gehört eine Siebdruck-Maschine, eine Textilpresse und ein 3-D-Drucker zum Handwerkszeug. Sogar ein Kinderbuch, eine Identitätsgeschichte, haben Merle und Tobias Pinner herausgebracht: Ein Wurm möchte herausfinden, wer er wirklich ist. Eines haben alle Arbeiten gemeinsam: Sie wollen „eine Idee zum Leben erwecken, sodass sie wächst und Gestalt annimmt, eine Geschichte bekommt“.