Kundgebungen und Proteste zum 1. Mai haben Tradition. Auch in Corona-Zeiten ließen sich Einige trotz schlechtem Wetter diesen Protest nicht nehmen. So hielten laut Polizei rund 230 Menschen unter dem Motto „Kapitalismus macht uns krank“ am Karlsruher Friedrichsplatz eine Kundgebung ab. Insgesamt gab es drei Kundgebungen in der Stadt, alle verliefen laut Polizei ruhig. Während sich aber die Teilnehmer am Friedrichsplatz strikt an die Regeln hielten, mussten die Teilnehmer am Marktplatz öfter ermahnt werden, Abstandsregeln einzuhalten. Wenn die Vorschriften eingehalten würden, gebe es auch in Corona-Zeiten durchaus das Recht auf freie Meinungsäußerung, so eine Sprecherin des Ordnungsamtes, welches die Kundgebungen genehmigen musste.