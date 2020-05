„Wir haben zu diesem Treffen eingeladen, um hier freundlich und friedlich eine Plattform für viele unterschiedliche Meinungen zu bieten“, begrüßte Anne Reinbrecht rund 80 Teilnehmer einer Kundgebung am Freitagabend. Auf dem Marktplatz in Rheinzabern, in einem durch rot-weißes Band abgesperrten Bereich, waren vom Kind bis zu Senioren Menschen gekommen, um für Meinungsvielfalt und persönliche Entscheidungsfreizeit einzutreten.

Weinbrecht und ihre Mitorganisatoren Regina Wilke und Harald Laudenbach hatten erst vor drei Tagen zu der genehmigten Kundgebung aufgerufen, die ursprünglich als zweiten Teil einen Spaziergang durch den Ort vorsah. Dies war jedoch nicht genehmigt worden. So trafen sich die Teilnehmer auf dem weitläufigen Platz, der genug Raum für das Einhalten des Mindestabstandes in Corona-Zeiten bot. Unter den Augen von Beamten des Ordnungsamtes und von wenigen Polizeibeamten erklärte Weinbrecht, dass viele Menschen ihre ganz persönliche Meinung zur aktuellen Corona-Krise hätten, diese aber oft nicht äußern könnten oder sogar zensiert würden.

„Wir haben alle Wünsche in dieser besonderen Zeit, diese wollen wir aufschreiben und gesammelt und anonym in den sozialen Medien veröffentlichen. Genau so, wie sie jeder formuliert hat.“ Und so notierten erstaunlich viele der Anwesenden auf den ausgeteilten Karteikarten ihre Gedanken und Wünsche, die anschließend in einem großen Korb wanderten. Begleitet von Laudenbach sangen die friedlichen Demonstranten „Die Gedanken sind frei“. Danach diskutierten die Personen mit mehr Ausdauer in kleinen, locker stehenden Gruppen noch weiter, während viele nach 45 Minuten die Kundgebung schon wieder verließen.