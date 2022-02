Das Kultur- und Begegnungszentrum Altes Sägewerk soll barrierefrei werden. Dazu ist geplant, an den südlichen Eingang eine Rampe anzubauen, eine breite Eingangstür, eine behindertengerechte Toilettenanlage einzubauen und einen behindertengerechten Parkplatz in der Mittelmühlstraße zu schaffen. Als Eigentümer des Alten Sägewerks hatte die Gemeinde Bellheim bei der Kreisverwaltung einen Bauantrag gestellt, der inzwischen bewilligt ist, sagte die Tourismusverantwortliche der Verwaltung, Esther Grüne, in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Beantragt ist auch eine Landesförderung. Die Kosten für das Vorhaben werden auf 70.000 Euro geschätzt. Die Förderquote beträgt laut Grüne 85 Prozent. Die fehlenden 15 Prozent, 10.500 Euro, will der das Alte Sägewerk unterhaltende Kulturverein in Form von Geld und Eigenleistung aufbringen. Sollten die Kosten die Schwelle von 77.600 Euro übersteigen, müsste die Gemeinde diese in voller Höhe übernehmen. Die Umsetzung des Vorhabens soll laut Sitzungsvorlage noch in diesem Jahr erfolgen. Der Gemeinderat stimmte dem Projekt zu und beschloss, dafür bis zu 15.000 Euro überplanmäßig bereitzustellen – unter der Voraussetzung, dass der vom Rat verabschiedete Haushaltsplan 2021/22 genehmigt wird.