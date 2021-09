3150 Euro kamen in Winden rund um den Kultursommer am 28. August zusammen. Dieses Geld soll nun Flutopfern zugute kommen, kündigte Ortsbürgermeister Peter Beutel an.

Bei der Veranstaltung selbst wurden1453 Euro mit Verkauf von Essen und Trinken verdient. Das restliche Geld kam durch Spenden von der Band Freestyle und vier Windener Bürgern in die Kasse.

Um die Spende schnell, unbürokratisch und effizient einzusetzen, werden nach einer Bedarfsliste elektrische Geräte wie Waschmaschinen und Heizradiatoren bei unseren Händlern vor Ort eingekauft und dann mit einem Lastwagen direkt an die Bedürftigen ausgeliefert. Dies hat der Gemeinderat von Winden in seiner Sitzung am 9. September beschlossen.