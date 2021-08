Dieses Jahr findet nach der pandemiebedingten Pause wieder ein Kultursommer auf dem Dorfladen- und Bürgerhaushof statt. Am Samstag, 28 August, ab 18 Uhr spielt in Winden die Band „Freestyle“ Hits der 60-er, 70-er und 80-er Jahre. Die aus der Region stammenden Musiker spielen auch in diesem Jahr für eine Spende „in den Hut“. Die Mitglieder des Gemeinderates werden mit kulinarischem Leckereien überraschen und auch sonst für das leibliche Wohl sorgen. Der Erlös dieser Veranstaltung wird in diesem Jahr den Flutopfern in Rheinland-Pfalz zu Gute kommen.