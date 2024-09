Nun ist es beschlossene Sache: Der Kultursommer Germersheim Förderverein wird sich nach einstimmigem Beschluss der Mitgliederversammlung vom 28. August auflösen. Ein neuer Vorstand wurde nicht gefunden.

Bereits mehrmals wurde seitens des amtierenden Vorstands darauf hingewiesen, dass nach dem Kultursommer dieses Jahres es entweder Neuwahlen oder aber eine Vereinsauflösung geben wird. Zu dieser Versammlung Ende August wurden fristgerecht zwei Anträge durch Mitglieder eingereicht, die beide einstimmig angenommen wurden. Zum einen wurde die Auflösung erst zum 31. Dezember, nach Ablauf des im Verein üblichen Wirtschaftsjahres, beschlossen. Beantragt und einstimmig beschlossen wurde auch, in diesem Jahr auf die Einziehung von Mitgliedsbeiträgen zu verzichten, da der Verein auch so finanziell in der Lage ist, alle Verpflichtungen zu erfüllen.

Die Mitglieder waren zu zwei außerordentlichen Versammlungen einberufen worden. Zum ersten Termin waren 20 Mitglieder erschienen. Für mögliche Neuwahlen stand jedoch niemand zur Verfügung. Diskutiert und einstimmig befürwortet wurden jedoch die beiden Anträge, die final dann in der folgenden Versammlung beschlossen wurde. Diese erste Versammlung war zum Thema Auflösung des Vereins nicht beschlussfähig, es war nicht die satzungsgemäß vorgegebene Mindestanzahl an Mitgliedern erschienen. Der Auflösungsbeschluss erfolgte dann erwartungsgemäß in der zweiten außerordentlichen Mitgliederversammlung einstimmig. Zu Liquidatoren wurden Sabine Moors, Christine Scherer und Evelyn Schnitzer gewählt.

Bereits im Vorfeld und in der ordentlichen Mitgliederversammlung im Februar kommunizierte der amtierende Vorstand, das Amt nur noch befristet auszuüben.

Sollte sich im Verlauf des Liquidationsverfahrens ein neues Vorstandsteam finden und gewählt werden, kann der Verein weiter bestehen.