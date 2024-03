Angesichts der angespannten Helfersituation wurde bei der Mitgliederversammlung des Germersheimer Kultursommer-Fördervereins auch über die Zukunft des Vereins gesprochen. Die wiedergewählte Vorsitzende Evelyn Schnitzer berichtete, dass der Förderverein auch in diesem Jahr die Veranstaltungen im Kultursommer (Kuso) bewirtschaften werde. Das im vergangenen Jahr erstmals eingesetzte Bon-System habe sich bewährt – auch wenn es mitunter zu Wartezeiten an der Kasse gekommen sei. Insbesondere fürs Essensangebot habe man seitens der Besucher gute Rückmeldungen erhalten.

Schatzmeisterin Sabine Moors berichtete, dass der Stadt für den Kuso 2023 9300 Euro überwiesen wurden. Der Kuso 2024 sei bereits mit 7000 Euro finanziell unterstützt worden. Für den 30. Kuso will der 82 Mitglieder zählende Verein im Frühjahr wieder eine Spendenaktion starten, um „Sternstunden im Kultursommer“ zu fördern. Turnusmäßig standen Neuwahlen an. Lediglich ein Mitglied hat sich neu zu einer Mitarbeit im Vorstand bereiterklärt. Dieser stellte sich erneut zur Wahl, um die Zusage an die Stadt, den Kuso 2024 zu unterstützen, einzuhalten. Sollten sich keine neuen Vorstandsmitglieder finden, wäre auch die bei der Versammlung bereits diskutierte Vereinsauflösung möglich.

Neuwahlen

Vorsitzende: Evelyn Schnitzer, stellvertretende Vorsitzende: Christine Scherer, Schatzmeisterin: Sabine Moors, Schriftführer: Thorsten Rheude, Beisitzer: Thomas Bug, Thomas Herzer, Marco Schäfer, Peter Sottung, Clemens Wetzel, Monika Wetzel. Kassenprüfer: Margitta Lindlein und Klaus Raithel.