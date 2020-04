„Sehr schweren Herzens haben wir uns entschieden, den Kuso in diesem Jahr ausfallen zu lassen“, sagt Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile. Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und die Regelungen im Umgang damit seien nicht klar einzuschätzen.

Es sei eine Entscheidung mit zwiespältigen Gefühlen gewesen. Einerseits haben das Orga-Team gemeinsam mit Bernhard Stephan als künstlerischem Leiter ein tolles, zum Thema „Nordlichter“ passendes Programm zusammengestellt. Andererseits stehe das Wohlergehen aller Beteiligten und der Besucher im Vordergrund. „Gesundheit geht vor!“ betont der Bürgermeister.

Für viele Kuso-Freunde sei der sommerliche Veranstaltungsreigen ein fester Termin im Kalender, ein Höhepunkt im Sommer. „Wir alle sind enttäuscht“, dass diese Entscheidung notwendig war. „Vielleicht gelingt es uns doch, die ein oder andere Veranstaltung – trotz Corona – anzubieten, wann und in welcher Form auch immer“, hofft Schaile. Dies werde dann aber außerhalb des Kultursommers sein.

Geplant war ursprünglich, den Germersheimer Kultursommer im Mai zu eröffnen. Zunächst hat das Kuso-Team eine Verschiebung in die Spätsommermonate angedacht, diesen Gedanken jetzt aber verworfen. Mit dieser Entscheidung hätten jetzt auch die Künstler, Techniker, Bühnenbauer, Caterer, und alle, die am Kuso mitarbeiten, Klarheit , betont Nine Scherer vom Kuso Orga-Team. Man werde aber versuchen, möglichst viele der für dieses Jahr eingeplanten Künstler bei den nächsten Veranstaltungen zu berücksichtigen, ergänzt Schaile.