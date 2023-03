Der Kultursommer Germersheim Förderverein wird mit Blick auf die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien in diesem Jahr erneut keine Spendenaktion durchführen. Dies beschloss die Mitgliederversammlung einstimmig nach dem Bericht der Vorsitzenden Evelyn Schnitzer. Damit hält der Verein an der Linie der Vorjahre fest: Nach 2020 (Pandemie) und 2021 (Hilfe für Flutopfer) hatte man sich auch 2022 entschieden, auf die Spendenaktion verzichten. Damals war man davon ausgegangen, dass Spenden für die Ukraine-Hilfe benötigt werden. Spenden an den Verein und zu Gunsten des Kultursommers seien jedoch weiterhin jederzeit möglich und willkommen.

Der Erlös einer solchen Spendenaktion kommt jeweils dem Kultursommer im Folgejahr zu Gute. Der Verein wird dennoch den Kuso tatkräftig und finanziell unterstützen. Dazu stehen die erwarteten Einnahmen aus der Bewirtung der Veranstaltung im Kultursommer 2023 zur Verfügung. Falls erforderlich, kann diese Summe auch einmalig durch einen Zuschuss aus dem Vereinsvermögen aufgestockt werden.

Schatzmeisterin Sabine Moors berichtete, dass der Verein im vergangenen Jahr großzügige Einzelspenden in Höhe von 5 300 Euro erhalten hat. Diese wurden satzungsgemäß an die Stadt Germersheim zur Verwendung für den Kuso 2023 weitergeleitet. Auf Antrag von Kassenprüfer Frederic Labroue erfolgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft.

In diesem Jahr soll der Ablauf beim „Catering“ der jeweiligen Kuso-Veranstaltungen verändert werden. Die Verantwortlichen erhoffen sich dadurch eine klarere Struktur und einen vereinfachten, stressfreieren Ablauf für alle Beteiligten. Der Verein hat aktuell 87 Mitglieder. Neue Mitglieder, die den Verein in seiner Arbeit unterstützen, sind herzlich willkommen.

Info und Kontakt



E-Mail: foerderverein@kuso-ger.de

Internet: www.kuso-ger/foerderverein