Die Kulturgemeinschaft plant weiterhin den Knuspermarkt – allerdings in einer stark verkleinerten Version.

Wie aus einem Brief an die Teilnehmer früherer Weihnachtsmärkten zu entnehmen ist, hat der Veranstalter, die Kulturgemeinschaft Jockgrim, den Kunsthandwerkermarkt im Ziegeleimuseum und im Bürgerhaus abgesagt. Momentan ist am zweiten Adventswochenende nur noch ein Marktgeschehen im Außenbereich zwischen Bürgerhaus und Ziegeleimuseum geplant.

Die Verantwortlichen begründen die Verkleinerung, ähnlich wie die Ortsgemeinde Rheinzabern ihre Anneresl-Markt-Absage, mit der „derzeit noch anhaltenden Pandemielage“. Damit verbunden seien für „uns als Veranstalter leider nicht umsetzbare Vorgaben für Veranstaltungen in Innenräumen“. Deshalb sei die Kulturgemeinschaft gezwungen, „den Kunsthandwerkermarkt in den Innenräumen hiermit abzusagen.“

Die Ortsgemeinde ist nur Vermieter der Räume und hat keinen direkten Einfluss auf die Organisation. Trotzdem wäre der Ortsbürgermeisterin Sabine Baumann wohler, wenn der Knuspermarkt komplett abgesagt würde. Wie sie in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärte, sei in wenigen Tagen erneut ein Treffen der Knuspermarkt-Verantwortlichen und Teilnehmer geplant, um über die aktuelle Lage zu beraten.