Aufgrund der verschärften Hygieneanordnungen wegen der hohen Inzidenzzahlen im Landkreis muss das Kulturprogramm im Centrum für Kunst und Kultur geändert werden. Der für Samstag, 4. September vorgesehene Auftritt des Kabarettisten Gerd Kannegießer wird deshalb auf Sonntag, 12. Dezember, verlegt.

Da derzeit Veranstaltungen in der ehemaligen Synagoge nicht möglich sind, muss die für Sonntag, 12. September, 18 Uhr, vorgesehene Lesestunde mit Gina Greifenstein mit Kurzkrimis und Kirchenplotzern in das Katholische Pfarrheim verlegt werden. Die Autorin bringt zum Verkosten „Versucherle“ mit. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Sparkasse Rülzheim, der VR Bank Rülzheim, Drinkhalle Neue Landstraße und an der Pforte des Rathauses.

Auch Konzert mit der Gruppe „Roundabout“ am Freitag, 17. September, 19 Uhr, wird in das Pfarrheim verlegt. Sie präsentiert die größten Hits der 1960er bis 1990er Jahre.