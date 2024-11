Die Kumuna, die Kultur- und Museumsnacht findet zum 22. Mal statt. Sie lockt auch mit Information, Mitmach-Möglichkeiten, Akrobatik, Zauberei und Kulinarischem in fester und flüssiger Form in die Innenstadt.

Wenn in einer Novembernacht außergewöhnlich viele Menschen auf den Plätzen und Straßen der Festungsstadt unterwegs sind, wenn in der Innenstadt von allen Seiten Musik zu hören ist, wenn Museen, Geschäfte und viele andere Örtlichkeiten geöffnet sind – dann ist wieder Kultur- und Museumsnacht. Zum 22. Mal gibt es dieses innerstädtische Rotationsereignis mit viel Musik, Information, Mitmach-Möglichkeiten, Akrobatik, Zauberei und Kulinarischem in fester und flüssiger Form am Freitag 8. November. Von 19 bis 1 Uhr präsentiert sich eine vielfältige Kulturszene. Das „Schoppebähnel“ kann genutzt werden, um zu einzelnen Stationen zu gelangen.

Erstmals ist in Fronte Beckers ein Mittelaltermuseum eingerichtet. Besonders Mutige können sich auch in die „Folterkammer“ in der Fronte begeben. Und wenn man schon in der Festung ist, bietet sich der musikalisch begleitete Spaziergang, der „Walk“ durch die Festungsgänge an. Vor möglichem Regen sicher sind Kumuna-Besucher auch beim Besuch der vielen Angebote in den Gebäuden: Schnupper-Tanzkurs im Bürgersaal, Origami-Workshop im Zeughaus, musikalischer Abendsegen in der katholischen Kirche oder Zauberei im magischen Theater – sind nur einige Beispiele.

Für Kumuna-Besucher unverzichtbar sind neben wettergerechter Kleidung vor allem ein Plan, um zu wissen, was wann wo stattfindet. Erfahrene Kumuna-Fans überlegen sich daher schon vorher, was sie gerne sehen beziehungsweise erleben möchten. Das Angebot ist sehr umfangreich. Viele der ganz unterschiedlichen Attraktionen sind an feste Zeitvorgaben gebunden.

Bei aller Planung sollte aber die Spontaneität nicht auf der Strecke bleiben. Vieles weckt vielleicht im Vorübergehen das Interesse und oft trifft man auch nette Menschen, mit denen man ins Gespräch kommt.

Info

22. Kumuna: Freitag, 8. November, 19 Uhr, bis 9. November, 1 Uhr. Eröffnung: 19 Uhr im Audimax des FTSK (Uni), An der Hochschule 2a, in Germersheim. Programmhefte gibt’s in der Tourist-Info oder zum Download unter www.germersheim.eu. Der Eintritt zu allen Stationen und die Fahrt mit dem Schoppebähnel sind kostenlos. Die Geschäfte sind bis 22 Uhr geöffnet.