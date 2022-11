Der Kulturkreis rechnet für das Jahr 2023 wieder mit einer weitgehend normalen Festsaison. So auch mit der Faschingskampagne und dem Oktoberfest, bei dem die Dachorganisation der Vereine als Veranstalter auftritt. Es wird erwartet, dass die Genehmigung zur Sanierung der Kulturkreishalle in Kürze eintrifft. Bis zum Beginn der Veranstaltungen in dieser Halle um Pfingsten sollen zumindest die Brandschutzauflagen umgesetzt sein. Bei der Sanierung werde insbesondere die Küche aufgewertet. In den Sommerferien soll wieder ein Ferienprogramm angeboten werden. Im kommenden Jahr sollen die Planungen für die 1250-Jahr-Feier im Jahr 2028 starten.