Als Weiterentwicklung des ehemaligen Kulturrings soll in Weingarten eine Kulturgemeinschaft als Verein gegründet werden. Zur Gründungsversammlung lädt die Ortsgemeinde örtliche Vereine, Gruppen, Organisationen und Bürger am Dienstag, 20. Juni, 19 Uhr, in den Bürgersaal des Rathauses ein. Der neue Verein soll die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt der örtlichen Organisationen sowie kulturelle Belange im Ort fördern. Ein weiteres wichtiges Ziel: die gegenseitige Unterstützung und Koordination bei Festen und Veranstaltungen. Die Mitgliedschaft soll beitragsfrei sein.