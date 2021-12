Jockgrim. Auch in dieser Kampagne wird es in Jockgrim keine Büttenabende geben. Dies entschied der Fasenachtsausschuss der Kulturgemeinschaft am Montag in einer Videokonferenz.

Martin Werling, Sprecher des Ausschusses erläuterte die nachvollziehbaren Gründe für die Absage. „Wir waren alle der Meinung, dass wir in der kommenden Kampagne keine Büttenabende veranstalten können. Wir fühlen uns der Sicherheit und Gesundheit unserer Mitwirkenden verpflichtet“, sagte er. „Die Reduzierung von Kontakten ist das Gebot der Stunde.“

Arbeitseinsätze für das Bühnenbild und die Trainings der Tanzgruppen, der Turner und der Gesangsgruppen würden nicht zu den Anstrengungen passen, die Pandemie einzudämmen und die Situation nicht verbessern.

Wie viele hoffe der Ausschuss, „dass sich das Impftempo erhöht und sich die Situation bis zur Fasenacht Ende Februar entspannt.“ Wenn dem so wäre, sollen kurzfristig realisierbare und sicher umsetzbare Alternativveranstaltungen stattfinden.