Die Kulturgemeinde begeht neue Wege: Sie will aus dem Schatten als Dachorganisation heraustreten und als Veranstalter tätig werden. Eine neue Musikreihe ist bereits gestartet.

Seit einigen Jahren hat das Dorf mit dem Alten Forsthaus einen topmodernen Veranstaltungssaal, der sich künftig regelmäßig in eine Musikbühne verwandeln soll. „Geplant sind vier Veranstaltungen im Jahr“, erzählt Sabine Doll, die Schriftführerin der Kulturgemeinde. Mit dem Rülzheimer Musiker Moritz Weigel war bereits der erste Künstler zu Gast in dem Bürgerzentrum am Klingbach.

Als Organisator der Reihe mit im Boot ist Ralf Eßwein – selbst Liedermacher, Band-Sänger und gebürtiger Hördter. Er hat auch den Auftakt der neuen Reihe mit anderen Musikern aus der Südpfalz gestaltet. Die Feuertaufe war erfolgreich. Das Kulturgemeinde-Team war bestärkt, in regelmäßigem Tournus auf der Forsthaus-Bühne weiterzumachen.

Am Donnerstag, 26. September, um 19.30 Uhr wird die Acoustic-Band R.I.P. in der Reihe „Kultur im Alten Forsthaus“ auftreten. Die Besucher erwartet Rock- und Folk-Klassiker sowie Anleihen aus der Alternative-Country-Szene. Am 28. November werden die drei Sängerinnen von „Hello Miss“ Jazz, Swing und Boogie der 1920er- bis 1950er-Jahre aufleben lassen – begleitet von zwei Gitarren und einem Kontrabass.

Der Eintritt zu den beiden Veranstaltungen ist frei. Ein Hut geht um, in den die Gäste eine Spende werfen können. Die Kulturgemeinde übernimmt die Bewirtung.