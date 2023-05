Zum „Tag der offenen Museen“ haben am Sonntag, 7. Mai, 11 bis 17 Uhr, 22 Museen im Landkreis Germersheim und zwei Einrichtungen im Kreis Südliche Weinstraße bei freiem Eintritt geöffnet. In Lingenfeld wird zudem das erste Kultur- und Museumsfest auf dem Rathausplatz gefeiert. Nach der Eröffnung durch den Landrat des Kreises Germersheim, Fritz Brechtel (CDU), folgt laut Veranstalter ein buntes Programm mit Auftritten von den Jungsängerinnen und -sängern des Gospelchors (11.15 Uhr) sowie Ursula Mellinghaus von der Germersheimer Sprechergruppe Ohrenschmaus (11.45). Die Gruppe steht um 14 Uhr erneut auf der Bühne. In der Gemeindebibliothek können Besucher ab 13 Uhr Buchfaltkünstlerin Rebecca Wagner zuschauen. Zauberkünstler Tom unterhält um 14 und 15 Uhr die Kinder. Um 14.30 Uhr steht eine Führung durch die Kulturschmiede Vulpes (Kautzengasse 50) an, wo Kunstwerke von Gudrun Rembor und Ulrich Steinmetz zu sehen sind. Eine Mundartlesung mit Hermann Settelmeyer wird um 15.30 Uhr angeboten. In der Lingenfelder Heimatstube (Hauptstraße 58) sind mehr als 250 historische Objekte zu sehen.