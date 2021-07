Die Belange der Bürger vom Kindes- bis zum Seniorenalter berühren die Arbeit des Ausschusses für Generationen, Soziales und Kultur in Germersheim. Entsprechend umfangreich war die jüngste Sitzung, in der unter anderem aus dem Kulturamt und dem Seniorenbüro berichtet wurde.

Die Seniorenarbeit der Stadt Germersheim hat sich pandemiebedingt verändert, war dem Bericht von Silke Lack, Seniorenbüro der Stadt Germersheim, zu entnehmen. Es gab, teilweise in Kooperation mit anderen Einrichtungen, verstärkt Angebote in digitaler Form, die auch dank der Unterstützung durch die ehrenamtlichen „Digitalbotschafter“ in Germersheim von den Senioren gut gelungen seien und angenommen wurden.

Die Nikolaus-Päckchenaktion sei ein großer Erfolg gewesen, wobei nach dem Eindruck von Silke Lack oftmals weniger der Inhalt der Päckchen, als die kurzen persönlichen Gespräche an Haustür oder durch das Fenster das wesentliche Geschenk an die Senioren waren. „Im Lockdown ist unheimlich viel gegangen“, lobte Ausschussmitglied Sabine Schley die Kreativität in der Seniorenarbeit. In der Planung sind aktuell eine Senioren-Rallye durch Germersheim und ein Frühstück mit Senioren in der Festung, sofern Wetter und Pandemie dies ermöglichen.

Vielleicht einige Einzelveranstaltungen

„Viel gegangen“ ist im kulturellen Bereich pandemiebedingt leider nicht, wie dem Bericht von Ulrike Leiner, Kulturamt der Stadt Germersheim, zu entnehmen war. Vieles musste 2020 und für 2021 abgesagt werden. So wird es auch in diesem Jahr keine Sondernheimer Kerwe und kein Festungsfest geben. Ob die Kultur- und Museumsnacht (Kumuna) stattfinden kann, ist fraglich.

Durch die begrenzte Besucherzahl war 2020 und ist auch in 2021/22 keine Veranstaltung innerhalb des Theater-Abos möglich, da es deutlich mehr Abonnenten als erlaubte Besucher in der Stadthalle gibt. „Wir versuchen, das ein oder andere vielleicht als Einzelveranstaltung anzubieten“ sagte Leiner. Es sei zwar „ein organisatorischer Kraftakt, eine Veranstaltung nach den aktuellen Vorgaben zu machen“, doch hätten die Erfahrungen gezeigt, dass „die Menschen bereit sind, Veranstaltungen zu besuchen, wenn das Hygienekonzept ihnen Sicherheit vermittelt.“ Die nächste Veranstaltung innerhalb des Kultursommers wird am 17. Juli „Kino Open Air“ im Hufeisen sein.