Unter dem Motto „Laafe – Gugge – Horche“ bieten am Samstag und Sonntag, 4. und 5. September, ab 16.30 Uhr diese Gruppen einen „KulTourwalk“ in Schwegenheim: Blaskapelle, Theatergruppe LiveZeit, Männergesangsverein, Quaestio Marcam und Spirit of Sound. Los geht es am Dorfgemeinschaftshaus. Die Spielorte sind: Moritz-Walther-Weg, bei Kerstin Bienroth; Hauptstraße 78, in der Bücherei; Hauptstraße 54, bei Familie Kohler; Hauptstraße 28 , bei Familie Heike und Gunther Nied; Hauptstraße 33, bei Familie Heinz Schäfer; Am Lindenplatz, bei Familie Hauck; Hauptstraße 93, bei Kurt Nied. Karten gibt es in der Hainbach Apotheke für 15 Euro. Der Erlös geht an die Opfer der Flutkatastrophe. Info: Kerstin Bienroth, Telefon 06344 5569.