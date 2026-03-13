Eine „kulinarisch-historische“ Stadtführung durch Kandel unter dem Motto „Schmeck die Stadt“ bietet der Verein Naturführer Pfalz an. Die Teilnehmer erwarte ein Spaziergang durch Kandels Straßen und Gassen, vorbei an malerischen Fachwerkhäusern und prächtigen Jugendstilvillen, zu kleinen und großen Plätzen, auf denen von jeher Märkte abgehalten wurden, heißt es in der Ankündigung. Unterwegs gebe es Spannendes aus der Geschichte zu erfahren, garniert mit Anekdoten und Leckerbissen, die auf die Hand serviert werden.

Treffpunkt ist am Freitag, dem 20. März um 14 Uhr vor dem Kochs Restaurant/Hotel zur Pfalz, Marktstraße 57. Die Führung dauert rund dreieinhalb Stunden. Es können maximal 16 Personen teilnehmen. Kosten: 38 Euro pro erwachsener Person, bis 17 Jahre 30 Euro. Aus Rücksicht auf die Teilnehmer sind keine Hunde erlaubt. Im Anschluss Einkehr im Kochs Restaurant (nicht im Preis enthalten). Buchung: unter naturfuehrer-pfalz.de/veranstaltungen. Infos: heidrun.knoch@naturfuehrer-pfalz.de.