Rund ein Jahr lang liegen, bedingt durch die Corona-Pandemie, Kunst und Kultur brach. Betroffen davon ist auch Billy Bernhards Chaussée-Theater aus Schweighofen. Bei den Auftritten seines Figurentheaters gelang es Billy Bernhard stets mit viel Einfühlungsvermögen die Kinder neugierig zu machen und ihnen Freude zu bereiten. Viele Preise, darunter der ersten Preis der Kinderjury beim Internationalen Puppenspiel-Festival in Maribor/Slowenien und der Förderpreis beim ersten Kinder- und Jugendkulturpreis Rheinland-Pfalz, sind Zeichen der Anerkennung von Bernhards Können, das er zurzeit nicht zeigen kann.

Doch demnächst kann Bernhard dank der Bemühungen und der Unterstützung des KuKuKs, der ja die Förderung von Kunst und Kultur als seine Aufgabe sieht, zumindest einige, wenn auch kleine Auftritte wahrnehmen. Beim KuKuK hatte man nämlich die Idee, ein bisschen Kultur in die Kitas zu bringen und so setzte man sich mit allen Kitas der Verbandsgemeinde Kandel in Verbindung und bot einen Auftritt von Billy Bernhard in der Kita an. Von elf Kitas haben inzwischen acht zugesagt und Termine vereinbart. Die Kinder dieser acht Einrichtungen dürfen sich schon heute auf Billy Bernhards Auftritte freuen und dem Künstler kann man damit auch eine Hilfe zukommen lassen. Der KuKuK wird, so seine Vorsitzende Gudrun Lind, auf jeden Fall diese Auftritte durchführen und sie unterstützen. Inzwischen wurde auch eine eventuelle finanzielle Unterstützung durch die Sparkasse in Aussicht gestellt.