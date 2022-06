Für das Projekt „Begleiteter Umgang“ sucht der Kinderschutzbund, Kreisverband Germersheim, weitere Ehrenamtliche, die sich engagieren. Am 3. September beginnt eine neue Schulung der Helfer. Der Bedarf ist groß – auch als Folge der Corona-Pandemie.

Eltern seien oft nicht in der Lage, ihr persönliches Empfinden hintanzustellen und ihrer Elternrolle gerecht zu werden. Das Zerwürfnis der Eltern könne den Umgang – meist mit dem getrennt lebenden Elternteil – arg belasten, schier unmöglich machen, beschreibt Antje Niewöhner Gründe für Begleiteten Umgang. Seit Februar ist die Sozialpädagogin die Nachfolgerin von Heike Himmighöfer als Projektleiterin im Kinderschutzbund (KSB).

Kinder brauchen beide Eltern – auch wenn diese sich nicht (mehr) verstehen, voneinander enttäuscht, gekränkt oder verletzt sind oder kein Vertrauen mehr vorhanden ist. Eltern können sich trennen, sich scheiden lassen, die Eltern-Kind-Beziehung hingegen ist lebenslänglich und wichtig für das Kind.

„Wir stehen immer auf der Seite des Kindes“

„Wir stehen dabei immer auf der Seite des Kindes“ betont Antje Niewöhner. Die oft konfliktbehaftete belastende Situation für das Kind – und für die Eltern – zu entschärfen, ist eines der Ziele, ein anderes, tragfähige und vertrauensvolle Beziehungen zu beiden Elternteilen herzustellen. „Den Eltern gegenüber verhalten wir uns jedoch neutral, beziehen keine Position.“

Begleiteter Umgang kann vom Gericht angeordnet oder vom Jugendamt empfohlen werden. Zu Beginn führt Antje Niewöhner immer Gespräche mit den Elternteilen und – altersentsprechend – auch mit den Kindern, um Ziele und Regeln zu besprechen. Beim ersten Umgangstermin in den kindgerecht ausgestatten Räumen des KSB sind sowohl die Sozialpädagogin als auch die ehrenamtliche Helferin oder der Helfer anwesend. Die Treffen zwischen Kind und Elternteil sind in der Regel alle zwei Wochen für jeweils zwei bis drei Stunden. Es kann so organisiert werden, dass die Eltern einander nicht begegnen. Wenn – in der Regel wird zunächst von 15 begleiteten Terminen ausgegangen – die Eltern ein gemeinsames Konzept für den weiteren Umgang gefunden haben, kann die Maßnahme beendet werden.

Zwei Mal im Monat „Zeit verschenken“

„Im Moment poppt alles, was in Corona schwierig war, bei uns auf“, sagt Antje Niewöhner. Sie und ihre bislang sechs Ehrenamtlichen (vier Frauen, zwei Männer im Alter zwischen Ende 20 und Mitte 70) können die Nachfrage alleine nicht mehr decken. „Die Warteliste baut sich auf“ unterstreicht die Projektleiterin den Bedarf an Helfern.

Auch wenn sich die Akteure des KSB bei den Umgangsterminen eher beobachtend im Hintergrund halten, seien „Interesse und Spaß an der Arbeit mit Kindern hilfreich“, sagt Lena Brückom, Mitglied im Teamvorstand des KSB. Die potenziellen Ehrenamtlichen sollten zweimal im Monat Zeit „verschenken“ können, ein gutes Einfühlungsvermögen gepaart mit einer Portion Durchsetzungskraft haben und so flexibel ein, sich immer auf neue Situationen einstellen zu können. In der Schulung gibt es dann den fachlichen Hintergrund und Tipps aus und für die Praxis. Außerdem steht mit der Sozialpädagogin stets eine Fachkraft unterstützend zur Verfügung. Die Schulungen sind jeweils an den September-Samstagen geplant.

Info

Kinderschutzbund, Kreisverband Germersheim, Telefon 07274 8847, Internet: www.kinderschutzbund-germersheim.de, E-Mail: bu@kinderschutzbund-germersheim.de