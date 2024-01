Betrügern ist es gelungen, über eine von ihnen angebotene fingierte Internetplattform eine sechsstellige Geldsumme zu ergaunern. Um mit Krypto-Währungen handeln zu können, ließ sich eine Geschädigte aus Rheinzabern auf die täuschend echt aussehende Plattform ein, heißt es im Polizeibericht. Die Frau wurde aufgefordert, mehrere Geldbeträge überweisen. Dazu wurde sie von einem „Finanzberater“ angeleitet, der durch geschickte Gesprächsführung die Fernsteuerung über Computer und Handy der Geschädigten übernahm.

Die Polizei rät, sich im Vorfeld über seriöse Handelsplattformen zu informieren. Auf keinen Fall soll man die Kontrolle über seine digitalen Endgeräte an andere abgeben. Weder Zugangsdaten noch Passwörter sollen übermittelt werden. „Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen!“, warnt die Polizei. Ebenso wird davor gewarnt, Auskünfte über Bargeld und Wertgegenstände am Telefon zu erteilen.