Der Lingenfelder Ortsbürgermeister und Landtagsabgeordnete des Wahlkreises 51, Markus Kropfreiter, ist Mitglied in drei Ausschüssen in Mainz: Er gehört dem Ausschuss für Digitalisierung, digitale Infrastruktur und Medien an, dem Petitionsausschuss (hier gehe es überwiegend um Verwaltungsentscheidungen) sowie dem Rechtsausschuss (durch den müssten alle Gesetze). Die Fachausschüsse bereiten die in den Landtag eingebrachten Anträge und Gesetzentwürfe für die abschließende Beratung im Parlament vor.