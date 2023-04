Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Experten warnen, dass sich die Omikron-Variante in kürzester Zeit explosionsartig ausbreiten könnte. Reihenweise könnten damit Feuerwehrleute, Mitarbeiter von Stromversorgern, Kliniken, Müllabfuhr, Wasserwerken sowie der Polizei und von Bus und Bahn erkranken oder müssten in Quarantäne. Was dann?

Das Bundesinnenministerium hat zusammen mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe differenzierte Leitfäden und Empfehlungen für vorbeugende Maßnahmen