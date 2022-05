Kein Tempo 20 in einem Abschnitt der Ludwigstraße. Das hatte der Gemeinderat jüngst knapp entschieden. Doch nicht alle sind mit dieser Lösung glücklich.

Die Kinder in der Ludwigstraße sind in Gefahr. So lautet die Einschätzung eines ortsfremden Handwerkers, der oft in Jockgrim arbeitet. Deshalb hatte er sich mit dem Wunsch nach Tempo 20 in einem Bereich der Straße unter anderem an den Gemeinderat gewandt. Doch der Rat hatte es abgelehnt, das Anliegen des Handwerkers zu unterstützen und wollte auch keine entsprechenden Piktogramme auf der Straße anbringen lassen.

Passanten müssen auf Straße ausweichen

Mit dieser Entscheidung sind jedoch nicht alle im Ort glücklich. In der Ludwigstraße „gibt es keinen durchgängig breiten Gehweg“, schreibt Helmut Böhm für die Interessengemeinschaft Jockgrimer Hinterstädtel. Die schmalste Stelle betrage gerade 35 Zentimeter. „Alle Passanten und vor allem auch die Kinder auf ihrem Schulweg oder zum Kindergarten müssen auf die Straße ausweichen.“ Zum Glück gebe es in der Ludwigstraße wieder viele Kleinkinder.

Böhm äußert daher einen Vorschlag: „Lasst doch wenigstens den Gehweg auf der Südseite auf Kosten der Fahrbahnbreite auf ein Mindestmaß ausbauen, sodass man wenigstens mit Kinderwagen und Rollator auf dem Gehweg bleiben kann.“ Ein breiterer Gehweg könne zudem Fahrer ausbremsen. Zudem könne man auch die Geschwindigkeiten messen. Außerdem verweist Böhm auf eine „sympathische Lösung“ aus dem Elsass: „Da gibt es Innerorts Ampeln, die schalten auf Rot, wenn sich ein Auto schneller als erlaubt nähert. So muss der Fahrer anhalten und kann ein wenig nachdenken.“

Außerdem hat sich das Grünen-Ratsmitglied Nils Rehfeld mit einer Stellungnahme an die RHEINPFALZ gewandt. Rehfeld verweist darauf, dass seine Fraktion seit Jahren auf die prekäre Lage an der Straße hinweise. Dort sei der Schulweg problematisch und der Fußweg gerade mit Kindern oder Kinderwagen gefährlich. Der Weg mit Bordstein als Stolperfalle sei insbesondere für ältere Leute beschwerlich, schreibt Rehfeld.

„Schrittgeschwindigkeit sollte vorgeschrieben sein“

Beim Öffnen der Hoftür im Bereich der Ludwigstraße 31/32 stehe man unmittelbar auf der Straße, „und das mit kleinen Kindern an der Hand“, kritisiert Rehfeld. Da die Straße an dieser Stelle von Hauswand zu Hauswand knapp fünf Meter breit sei, fahren bei Gegenverkehr „Fahrzeuge unmittelbar am Bordstein“. Sei ein Lastwagen beteiligt, verschwinde man als Fußgänger besser in eine Nische, so Rehfeld. Seines Erachtens handele es sich um einen klaren Fall, gemäß der Straßenverkehrsordnung „müsste doch eigentlich Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben werden“.

Er bedauere sehr, dass sich der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung nicht mehrheitlich zu einer Unterstützung der Anwohner entschließen konnte, schreibt Rehfeld. „Es bleibt zu hoffen das unsere Untere Verkehrsbehörde, hier unsere Verbandsgemeinde Jockgrim, ihre Verantwortung zur Verkehrssicherheit wahrnimmt.“