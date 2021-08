Eltern, deren Kinder in der Corona-Zeit einen ganzen Monat nicht den Hort oder die Krippe der Kita besucht haben, bekommen ihre Beiträge zurück. Für Anne Jäger (SPD) ist die Regelung allerdings ein Armutszeugnis.

Die Ortsgemeinde hatte beim Kreis darauf gedrungen, dass tagesgenau abgerechnet wird, wann ein Kind da war und wann nicht. Doch das ist laut Kreisverwaltung nicht vorgesehen. So bekommen Eltern keine Beiträge erstattet, wenn sie ihr Kind während eines Monats zeitweise in die Einrichtung gebracht haben – selbst wenn es nur an einem Tag war.

Jägers scharfer Kritik an dieser Regelung angesichts der Belastungen für Eltern durch die Corona-Maßnahmen teilte Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) und kündigte an, den Punkt bei der Bürgermeisterrunde anzusprechen. Trotz der Kritik stimmte der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung der Regelung unter genannten Bedingungen zu.